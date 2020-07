Auto übersieht Biker

Motorradfahrer bei Unfall in Bruchsal verletzt

Bei einem Motorradunfall in der Forster Straße in Bruchsal ist am Dienstagabend ein Biker verletzt worden. Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen wohl das Motorrad übersehen und erfasst. Der Biker stürzte und verletzte sich.