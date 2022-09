An einem Tag im Jahr räumen Aktivisten weltweit auf. In Bruchsal sammelt der Jugendgemeinderat auf Straßen und Plätze Müll. Die jungen Leute wollen das Bewusstsein der Menschen ändern.

Flaschen, Plastikverpackungen, Zigarettenstummel und Scherben: Das ist nicht etwa der Inhalt der Mülleimer im Bruchsaler Bürgerpark. Es ist das, was außerhalb der Abfallbehälter liegt.

Bruchsal scheint an manchen Stellen eine Aufräumaktion dringend nötig zu haben: Der Jugendgemeinderat beteiligt sich am World-Cleanup-Day, zu Deutsch „Welt-Aufräum-Tag“, am Samstag, 17. September.

Das Gremium macht es möglich, dass die weltweite Müllsammel-Aktion auch in diesem Jahr wieder in Bruchsal stattfindet. Die beiden Jugendgemeinderäte Luca Butterer und Joel-Martiss Machauer sind Teil der Arbeitsgruppe.

„Es ist schon absurd, was man da alles findet“, meint Joel-Martiss mit Blick auf die Müllsammelaktion im vergangenen Jahr. Reifen, einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten, Unterwäsche und sogar einen Geldbeutel fanden sie.

Letzterer landete aber nicht im Müllsack, sondern bei der Polizei. „Das meiste sind aber so ganz kleine Dinge, wie Zigaretten zum Beispiel“, erzähl Luca Butterer.

Bruchsaler Jugendliche sehen sich als Vorbilder für Andere

Wer mit „Müllsuch-Blick“ durch die Stadt läuft, finde viele solcher vermeintlich kleinen Müllsünden. Diese könnten aber große Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Müll verschmutze das Grundwasser und Giftstoffe könnten dadurch in die Natur gelangen, erklärt Butterer. „Wir machen das Ganze ja nicht nur, damit es wieder schön aussieht“, stellt der Elftklässler fest.

Es gibt ja die Theorie, dass saubere Plätze auch länger sauber bleiben. Jugendgemeinderat Luca Butterer

Aber bringt es denn etwas, wenn man an nur einem Tag im Jahr die Stadt aufräumt? „Es gibt ja die Theorie, dass saubere Plätze auch länger sauber bleiben. Wenn schon Müll dort liegt, denken vielleicht manche: Ach, ist doch sowieso schon schmutzig, da macht mein Müll jetzt nichts mehr aus“, meint Butterer.

Auf diese Vorbildfunktion hoffen die Jugendlichen auch bei Passanten und Passantinnen. Durch die Aktion würden mehr Leute auf das Problem aufmerksam.

Vielleicht werden sie dann auch selbst Müllsammler und Müllsammlerinnen – und das nicht nur am World-Cleanup-Day am Samstag. Zangen, Müllbeutel und Handschuhe verteilt der Jugendgemeinderat am Aktionstag ab 12 Uhr auf dem Otto-Oppenheimer-Platz.

Preis soll Müllsammler motivieren

Die Aktion sei für alle etwas, egal ob alleine, mit der Familie oder der Freundesgruppe. Wer am meisten Müll sammelt, bekommt am Ende sogar einen Preis.

Über eine Anmeldung freuen sich die Organisatoren. Wer zufällig vorbeispaziert, kann aber auch mitmachen. „Egal ob eine halbe Stunde oder den ganzen Tag“, meint Luca Butterer.

„Man kann natürlich auch einfach ein bisschen spazieren gehen und dabei Müll sammeln“, ergänzt Machauer. Es gehe darum, Verantwortung und gesellschaftliche Courage zu zeigen.

„Denn jeder stört sich doch am Müll in der Natur“, meint Butterer. Im Bürgerpark finden die beiden schon nach kurzem Ausschauhalten eine Menge Abfall, den sie gleich entsorgen. Für die Müllsammelaktion am Samstag ist jedoch noch genug für alle da.