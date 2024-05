Musikerin Joana singt in Bruchsal Lieder der Badischen Revolution

Die in Langenbrücken lebende Musikerin Joana kommt mit einem Programm mit Liedern von 1848/49 in das Bürgerzentrum nach Bruchsal. Im Interview erzählt sie von der Ruhe im Kraichgau, worauf sich die Konzertbesucher in Bruchsal freuen können und warum sie jetzt sogar Teil des Hip-Hop-Albums von „Materia“ ist.

„Ich mache mir morgens Tee oder Kaffee und beginne dann gleich mit Singen. Da fängt der Tag schön an, üben gehört einfach dazu“, sagt Joana. Dabei könnte die Musikerin längst im Künstlerruhestand sein. Joana blickt auf eine 60-jährige Erfolgsgeschichte zurück. In einer Show von Peter Frankenfeld hatte sie 1964 ihren ersten Fernsehauftritt. Seitdem faszinierte sie mit samtener Altstimme und ihren Chansons ganze Publikumsgenerationen.

Joana schrieb selbst etwa 500 Werke

„Und mit dir wollte ich mal nach Gretna Green“, hieß ein früher Erfolg. „Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr“, schrieb Ulrich Roski für sie. Joana komponierte selbst an die 500 Werke. Mehr als einmal monatlich steht sie mit ihrer Gitarre auf der Bühne. Weil sie die bleibende Verbindung mit ihrem Publikum liebt.

Joana genießt die Ruhe im Kraichgau

Zu Hause ist sie schon lange in Bad Schönborn. In Langenbrücken wohnt sie nah an Kraichgau-Wiesen, dort genießt sie Ruhe. „Ich hör‘ die Vögel singen und habe ganz wunderbare Nachbarn“, erzählt die aus Mannheim stammende Sängerin.

Am Samstag, 11. Mai, kommt sie zu einem Konzert nach Bruchsal, das viel mit ihrer badischen Heimat und einem Jubiläumsjahr zu tun hat. Joana singt Lieder der Revolution von 1848/49 in vielfältigen Arrangements. Das Konzert im Bürgerzentrum – Beginn 19.30 Uhr – trägt das Motto „Tun wir was dazu“.

Dabei wird sie von Gitarrist Adax Dörsam begleitet, der für Rhythmen mit vielen zusätzlichen Instrumenten sorgt. Alle Arrangements stammen von den beiden, die eine jahrzehntelange Zusammenarbeit verbindet. „Diese Barrikadenlieder, die Spottverse oder sehr poetischen Stücke passen zu meinen eigenen Werken. Ich habe mich intensiv mit dieser Zeit und der Badischen Revolution beschäftigt und erzähle auch von den Menschen damals und was hinter den Stücken und Volksliedern steckt“, erklärt Joana.

Joana bringt Revolutionsprogramm mit Aktualität mit

Leise und freche Töne umfasst das Programm. Das Badische Wiegenlied, das Heckerlied, „Trotz alledem“ oder „Die Gedanken sind frei“ sind einige der bekanntesten Titel. Viele Melodien werden gern mitgesungen – und das mag Joana.

„Auf einem Baum ein Kuckuck“ kennt man als Kinderlied, dennoch handelt es sich um einen verschlüsselten Text in unruhigen Zeiten. Für die 2019 erschienene CD „Tun wir was dazu“ hat sie zudem unbekanntere Titel ausgegraben. Der Text von „Das Geld“ über Ungleichheit erscheint sehr aktuell.

Eine kritische Haltung wird deutlich im Revolutionsprogramm. Haltung zeigte die immer politisch wache Kurpfälzerin ebenfalls im Januar 2024. Sie steuerte zur Mannheimer Demonstration „Demokratie und Vielfalt erhalten“ eines ihre Lieder bei: „Wir sind viele“.

Kurpfälzerin mit Liebe zu Frankreich

Joana wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg in Mannheim-Pfingstberg auf. Zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter, denn der Vater starb im Krieg. Schon als Schülerin stand sie singend auf der Bühne. Sie studierte nach dem Abitur fürs Lehramt, nahm aber auch klassischen Gesangs- sowie Schauspielunterricht.

Internationale Folklore und Chansons waren ihr Metier, das sie um eigene Lieder ergänzte. Tourneen führten sie später durch Europa und nach Afrika. Vor dem Durchbruch als Musikerin unterrichte Joana ein Jahr lang Deutsch und Französisch am Gymnasium. Geblieben ist die enge Verbindung nach Frankreich. „Ich mache oft Urlaub bei Freunden in Lyon, in Montpellier oder in der Ardèche.“ Um im Dickicht des Unterhaltungsgeschäfts unabhängig zu bleiben, gründete sie ihren eigenen Musikverlag. Bei Rundfunk und Fernsehanstalten wurde sie für Moderationen engagiert. Wichtige Künstlerkollegen bis heute sind Pianist Peter Grabinger und Akkordeonistin Lydie Auvray.

Joana machte eine Platte mit Liedern auf Kurpfälzisch, darauf ist der Hit von Hildegards Yuccapalm‘ zu hören. Sie sang zusammen mit der inzwischen verstorbenen Joy Fleming, die auch im Kraichgau zu Hause war, das Lied von den „Butzekrampel“.

Rapper Matiera verwendet für seinen Song Texte von Joana

Gerade fand Joana in einer speziellen Musikszene Aufmerksamkeit: Der 41-jährige Rapper „Materia“ (auch bekannt als „Marsimoto“) verwendet für seinen Song „Heile Welt“ Text und die verfremdete Stimme von Joana. Sie schrieb 1971 ein Stück „Für dich, du heile Welt“. Es war der Titelsong ihres ersten Albums mit eigenen Liedern.

Der Verwendung durch den Rostocker Rapper hat sie gern zugestimmt und wird auf seinem gerade erschienenen Album „KI – keine Intelligenz“ genannt. Sein Lied gefällt ihr, weil es junge Leute mit einem Umweltthema anspricht. So erlebt die Sängerin mit den roten Haaren nicht nur Zuneigung ihres seit Jahrzehnten treuen Publikums, sondern Aha-Effekte bei einer neuen Generation.