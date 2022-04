Mutmaßlicher Fahrraddieb in Bruchsal vorläufig festgenommen

Ein 30-jähriger ist am Donnerstag in Bruchsal festgenommen worden, weil er ein E-Bike gestohlen haben soll. Im Laufe der Ermittlungen wurde der wohnsitzlose Mann mit weiteren Diebstählen in Verbindung gebracht.

Ein mutmaßlicher Dieb mehrerer hochwertiger Fahrräder ist am Donnerstagvormittag nach einem Zeugenhinweis in Bruchsal vorläufig festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, erkannte ein aufmerksamer Lehrer eines Bruchsaler Gymnasiums den Mann wieder, der am Vortag ein hochwertiges E-Bike an der Schule entwendet haben soll.

Die hinzugerufene Polizei nahm daraufhin den 30-jährigen mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Im Zuge der Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Bruchsal erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann, weitere Taten begangen zu haben. So soll der Mann bereits am Samstag, 9. April, in Bruchsal ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro entwendet haben.

Vermutlich weil sich an diesem entwendeten Zkein Fahrradcomputer mehr befand, soll der Beschuldigte einige Tage später in einem Fahrradgeschäft in Bruchsal ein passendes Gerät entwendet haben. Der wohnsitzlose 30-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitagvormittag dem Haftrichter am Amtsgericht Bruchsal vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.