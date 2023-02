Mutter wurde in Bruchsal erstickt: Ab 18. April steht der Sohn vor Gericht

Drei Termine sind angesetzt: Am Landgericht Karlsruhe geht es im April darum, ob ein Sohn nach einem Streit seine 62-jährige Mutter in Bruchsal erstickt hat.

Er soll seine Mutter im Streit erstickt haben: Die brutale Tat am 8. August 2022 in Bruchsal sorgte für Aufsehen. Jetzt muss sich der Sohn vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Karlsruhe verantworten. Drei Termine für die Hauptverhandlung wurden angesetzt. Es sind dies der 18., 19. und 28. April. Dies teilt das Gericht auf BNN-Anfrage mit.

Der Vorwurf lautet Totschlag. Im vergangenen August, so die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, soll der Sohn seine 62-jährige Mutter in ihrem Haus in der Balthasar-Neumann-Straße in Bruchsal gewaltsam getötet haben. Der Tat sei vermutlich ein Streit vorausgegangen.

Mutter in Bruchsal erstickt: Mutmaßlicher Täter ist weiter in Untersuchungshaft

Nach der Tat ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Bis dato sitzt der Mann in Untersuchungshaft. An den drei Verhandlungsterminen soll herausgefunden werden, ob er tatsächlich der Täter ist, und falls ja, mit welchem Motiv er handelte und wie er dafür zu bestrafen sei.