Die Aussage des Bruchsaler Gemeinderats Jürgen Wacker zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in einem Wohngebiet sorgt für Unmut, zumindest bei seinen ehemaligen Parteifreunden.

Und nicht nur das: Die FDP Bruchsal fordert jetzt von Wacker die Niederlegung des Fraktionsvorsitzes.

Schwierige Konstellation: FDP verlassen, dennoch deren Fraktionsvorsitzender im Bruchsaler Gemeinderat

Was hat Wacker gesagt? In seinem Redebeitrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es darum, dass Bruchsal sein Soll erfüllt habe und man das Flüchtlingsheim ablehnen solle. Schließlich habe die Stadt ja schon eine Mülldeponie, ein Gefängnis und vielleicht bald 24 Windräder.

Auf dem Gelände der alten Landesfeuerwehrschule plant das Land befristet auf fünf Jahre bis zu 500 Flüchtlinge in einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung unterzubringen. Das Areal liegt mitten im Wohngebiet.

Seit die Pläne konkreter werden, gibt es öffentlich politische Diskussionen, auch die Anwohner sind nicht einverstanden. In der Sitzung hatte sich Wacker positioniert und hinter Roland Foos von den Freien Wählern gestellt. Auf deren Liste tritt er im Juni wieder für den Gemeinderat an. Seine ehemaligen Partei, die FDP, hat er verlassen.

Wacker will jetzt mit den Freien Wählern in den Gemeinderat von Bruchsal

Im Januar hatte Wacker verkündet, dass er bei der Kommunalwahl im Juni nicht mehr für die FDP antreten will, sondern für die Freien Wählern. Von der Bruchsaler FDP hatte es damals geheißen, dass Wacker nicht mehr auf der Kandidatenliste für den Gemeinderat vorgesehen war.

Trotz dieser Entwicklungen: Den FDP-Fraktionsvorsitz hat Wacker behalten und die Fraktion nicht verlassen.

Jetzt teilt der FDP-Ortsverband Bruchsal mit, man nehme „in schärfster Form Abstand von allen Aussagen des Jürgen Wacker, die er bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender der FDP/BL getätigt hat“.

Wir fordern Jürgen Wacker zur Rückgabe des Fraktionsvorsitzes auf. Rüdiger Lupp

Bruchsaler FDP-Ortsvorsitzender

Die Bruchsaler Liberalen lehnen die Errichtung nicht grundsätzlich ab, sehen aber den geplanten Standort „sehr kritisch“. Dieser sei „vollkommen ungeeignet“.

„Jürgen Wacker vertritt in keiner Weise mehr die Meinungen und Standpunkte der FDP Bruchsal, auf deren Liste er 2019 in den Gemeinderat eingezogen war“, so der Ortsvorsitzende Rüdiger Lupp und weiter: „Wir fordern Jürgen Wacker zur Rückgabe des Fraktionsvorsitzes auf.“ Er stimme entgegen der überwiegenden Fraktionsmeinung, heißt es in der Pressemitteilung.