Nach dem Feuer in Bruchsal: So geht es jetzt bei John Deere weiter

Am Tag nach dem Feuer wird das ganze Ausmaß des Brandes sichtbar. Doch die Mitarbeiter haben schon wieder Gas gegeben und Versäumtes aufgeholt.

Noch ist die genaue Schadenshöhe nicht bekannt. Ein großes Feuer mit riesiger Rauchwolke war am Donnerstagvormittag auf einem Hallendach bei John Deere ausgebrochen. Am Tag danach ist die Ursachenforschung in vollem Gange.

Bei Bauarbeiten auf einem Hallendach haben Arbeiter Bitumenbahnen zur Abdichtung des Daches verlegt. Dabei sind Styropor-Platten für die Dämmung in Brand geraten. Glücklicherweise konnten sich die Bauarbeiter rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Aber die Bruchsaler Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte rückten mit Großaufgebot aus.

John Deere baut in Bruchsal neue Hallen

Das Feuer, so schildert es der Pressesprecher von John Deere, Ralf Lenge, brach auf der Baustelle aus. Der amerikanische Traktoren-Hersteller ist auf Expansionskurs und erweitert auch in Bruchsal seine Hallen. Der Versand des europäischen Ersatzteildepots wird vergrößert.

War es menschliches Versagen oder ein technischer Defekt? „Das wird jetzt untersucht“, erklärt Lenge. Schließlich geht es dann um das Thema Haftung und Versicherung. Über die Schadenshöhe könne man noch keine Aussage treffen.

Versäumnisse konnten schon wieder aufgeholt werden

Der laufende Betrieb bei John Deere kann ungestört weitergehen. Die versäumte Auslieferung im Versand hätten die folgenden Schichten bereits aufgeholt. Derzeit seien die Arbeiten am Neubau unterbrochen. Sie sollen schon am Montag fortgesetzt werden. Lenge lobte die Einsatzkräfte. Die Zusammenarbeit habe vorbildlich funktioniert.