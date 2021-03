Nach dem neuerlichen Einzug in den Landtag: AfD-Abgeordneter Rainer Balzer hat Oberwasser

Um ein Uhr nachts stand es fest: Neben CDU-Mann Ulli Hockenberger hat im Wahlkreis Bruchsal auch der AfD-Landtagsabgeordnete Rainer Balzer seinen Sitz im Landtag verteidigt. Während Hockenberger ganz knapp das Direktmandat holte, zieht Balzer nun zum zweiten Mal über das Zweitmandat ein. Ebenso wie Ansgar Mayr (CDU) im Wahlkreis Bretten. Zum zweiten Mal hat die Grünenpolitikerin Andrea Schwarz den Schwarzen in Bretten das Direktmandat abgenommen.

„Ich hatte schon damit gerechnet“, gibt sich Balzer selbstbewusst. Bis spät in der Nacht hatte der Bad Schönborner ausgeharrt und konnte dann zufrieden ins Bett. Er habe in den meisten Orten in seinem Wahlkampf eine positive Resonanz gespürt. Am Gesamtergebnis seiner Partei allerdings gebe es nichts zu beschönigen.

Balzer tritt nun die Flucht nach vorne an. Noch laufen Ermittlungen gegen den Bad Schönborner, eine Hausdurchsuchung fand bereits statt, ihm werden unter anderem falsche Verdächtigungen gegen Parteimitglieder vorgeworfen, die Balzer zurückweist.