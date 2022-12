Auch 20 Monate nach dem verheerenden Großbrand auf dem Gelände der früheren Holzindustrie sind die Fotos immer noch eindrücklich: Bis zu 50 Meter hoch schlagen am 2. Mai 2021 die Flammen in den nächtlichen Himmel über Bruchsal.

Die 5.600 Quadratmeter große Produktionshalle der NBHX Trim Group steht nach einem technischen Defekt in einer Zulieferer-Schleuse in Vollbrand. 200 Rettungskräfte und sieben Feuerwehren aus dem Umkreis sind stundenlang im Einsatz. Nur mit Mühe kann ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Halle verhindert werden. Die Halle selber ist komplett ausgebrannt.

Werkzeuge wurden unter widrigsten Umständen geborgen. Mathias Hepp, Standort-Leiter

Eine Frage treibt die Mitarbeiter schon am Tag danach um: Wie soll es nach dem Großbrand beim Automobilzulieferer am Standort Bruchsal weiter gehen? Auf 30 Millionen Euro wird da bereits der Schaden beziffert.

Daran erinnert Standortleiter Mathias Hepp am Freitagmittag beim Richtfest für die neue Produktionshalle. Bilder zeigen noch einmal das Flammeninferno und den anschließenden Wiederaufbau der völlig zerstörten Halle. „Werkzeuge wurden unter widrigsten Umständen geborgen“, erzählt Hepp.

Vollautomatisiertes Lagersystem in Bruchsal

Die erste Spritzanlage für Kunststoff steht bereits seit November. Nach und nach wird die Halle ausgebaut. Im Mai/Juni 2023 soll die Produktion für Fahrzeug-Oberflächen – beispielsweise Armaturenbretter oder Zierleisten für VW und BMW – in der 5.000 Quadratmeter großen Halle anlaufen.

Im zwölf Meter hohen Gebäude sollen außerdem alle bisherigen Lager zentralisiert werden mit einem vollautomatisierten System mit über 5.000 Paletten-Stellplätzen. Sechs Laderampen sind vorgesehen – sowie eine Sprinkleranlage.

„Mit dem Gebäude sind wir für zukünftige Aufgaben und Herausforderungen gewappnet“, so der Standortleiter. Die Aussage richtete er vor allem an die zwischenzeitlich 275 Mitarbeiter und 110 Leiharbeiter. Sie sind zum großen Teil beim Richtfest in der kalten Halle mit anschließendem warmen Imbiss anwesend.

Neubau soll Kosten bei NBHX verringern

Mit dem Neubau will die chinesische NBHX Trim Group, die 2013 die HIB Trim Part Solutions aufgekauft hat, die Herstellungskosten günstig halten, sagt der neue Geschäftsführer Christian von der Linde. Weitere Kostenfaktoren sollen optimiert werden. Die Aufrechterhaltung der Produktion und der Neubau sei ein Zeichen der Zuversicht.

Mit dem Neubau wolle man die Herausforderungen 2023 meistern, sagt Personal-Leiter Jörg Kimmich. Er verweist auf Ukraine-Krieg, steigende (Energie-)Preisen und Lieferschwierigkeiten. Der Wiederaufbau sei ein Beispiel dafür, wie viele Menschen für das gleiche Ziel gearbeitet haben.

Nach Großbrand: Über Luftbrücke nach China kamen Ersatz-Bauteile

Bereits am Tag nach dem Großbrand hat eine „Task Force Brand“ die Autohersteller wie BMW oder Audi informiert. In den Tagen danach wurden in einer anderen Halle die Produktion wieder aufgenommen und Ausweichflächen auf dem Fränkle-Areal geschaffen. Am vierten Tag stand eine Luftbrücke mit China für notwendige Bauteile, wie Standortleiter Hepp erinnert.

Die Fränkle Immobilienverwaltung vermietet die Halle an die NBHX-Tochter. Reiner Fränkle freut sich bei der Schlüsselübergabe, dass der chinesische Mutterkonzern am Standort Bruchsal festhält.