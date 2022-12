Nach 20 Jahren hat sich die Marke des Stadtbusses überholt. Die Macher von damals sind bestürzt, in der Max-Zentrale schweigt man offiziell. Was hat es mit dem Streich auf sich?

Ist Ihnen das schon aufgefallen? Während der blaue Moritz-Roller hie und da parkend ins Auge fällt, ist der sonst umherkurvende Max-Bus aus dem Bruchsaler Stadtbild verschwunden. Still und leise.

Welcher böse Bube war das jetzt, der den liebgewordenen silber-blauen Stadtbus „Max“ einfach so abgeschafft hat? Und was steckt hinter dieser Lausbubengeschichte? Wo findet sich der Übeltäter?

Doch der Reihe nach, schließlich fangen alle Geschichten gut an. Im Jahr 2000 wird Max geboren. Mit großem Trara. Freudiger Geburtshelfer des Stadtbusses ist die hiesige Werbeagentur „Artbox“. Sie gibt ihm alles für einen guten Lebensstart auf den Weg: Namen, Logo, Signet, Slogan „Auf ein Rendezvous“, Anzeigenserie, Kurzclips fürs Kino, die Monatskarte „Mona“, Haltestellen-Layout und natürlich die Optik für den Bus selbst. Damals in 3D.

„Wir haben schwer für den Namen kämpfen müssen“, tun die Macher Uli Konrad und Walter „Muckel“ Besenfelder heute kund und erklären, dass der Name „Max“ auch für „maximal“ stehe, aber vor allem für das Rendezvous mit dem Treffpunkt am Rendezvous X, an dem sich zeitgleich alle Maxe treffen sollen.

Max ist aus dem Verkehr gezogen

Das große Geburtstagsfest von Max steigt am 8. und 9. September 2000. Max erfährt viel Aufmerksamkeit. Wird bekannt. „Ich habe nie ein Projekt der Stadt initiiert oder begleitet, dass so viel Zustimmung auf breiter Front gefunden hat“, schwärmt Bernd Doll, der frühere Stadtchef, in seinen heutigen Lebenserinnerungen.

Darin widmet er dem Stadtbus sogar ein eigenes Kapitel. Er schreibt: „Den Bruchsalern den Max wieder wegzunehmen, wäre schlicht unmöglich und undenkbar.“ Nach Wilhelm Busch hätte Doll ergänzen sollen: „Aber wehe, wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe!“

Vor einigen Jahren gesellte sich zu Max dann der Moritz. Der Doppelpack aus Bus und Roller hat sich geschickt im Verkehrsdschungel durchgewunden. Bis jetzt unbemerkt der Streich seinen Lauf nahm – Max bleibt auf der Strecke. Was ist der Grund? Wie so oft: Dem verantwortlichen Lausbuben auf die Schliche zu kommen, ist schwer. In der Max-Zentrale schweigt man offiziell.

Indessen klagen die kreativen Macher von damals: „Dass ‚Max‘ kein ‚Max‘ mehr ist, tut weh!“

Dabei war die List von Max was ganz Großes: Er hat das altbackene Busfahren vergessen gemacht. Es hieß nicht mehr: Der Bus kommt, sondern Max kommt! Ach, das waren noch Zeiten.

Schlimm: Heute darf die junge Generation das Max-Lebensgefühl gar nicht mehr erfahren. Was der ehemalige Stadtbus-Chef Peter Solberg vor zwei Jahren zum 20. Geburtstag von Max verkündete („Max ist in 20 Jahren für die Menschen in Bruchsal unverzichtbar geworden!“), gilt heute nicht mehr. Max ist aus dem Verkehr gezogen!

Dass er immer mehr verwahrloste, merkte kaum einer. Dass sein Kleid immer mehr für bezahlte Werbung weichen musste, kümmerte niemanden. Zugekleistert. Selbst das kleinste Max-Logo übertüncht. Seitdem ist Max unsichtbar. Farblos. Namenlos. Beliebig. Nicht zu unterscheiden vom Linienbus der Bahn. Alle weiß. Alle gleich. Was für ein böser Lausbubenstreich!