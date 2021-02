Bestürzung in Sinsheim: Warum musste ein 13-jähriger Junge sterben? Offenbar hat ein 14-jähriger Junge den 13-Jährigen mit mehreren Messerstichen ermordet. Davon geht die Polizei derzeit aus. Vor allem die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter wenige Monate zuvor bereits in Östringen zugestochen hat, macht viele Menschen betroffen.

Ein 14-Jähriger soll einen 13-Jährigen angelockt und gezielt erstochen haben: Die Bluttat unter zwei Jugendlichen in Sinsheim macht selbst einen gestandenen, langjährigen Kripobeamten ratlos. Siegfried Kollmar, Polizeivizepräsident aus Mannheim, spricht von einer brutalen Tat. Und von Mord.

Dass ein 14-jähriger Junge einen 13-jährigen erst zu einem Treffpunkt auf einem Feld bei Eschelbach gelockt und dann mit einem eigens mitgebrachten Küchenmesser ermordet haben soll, ist auch für ihn schwer zu begreifen. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag. Ein Anrufer hatte die Polizei alarmiert. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, fanden sie den getöteten 13-Jährigen am Boden. Über die Anzahl der Messerstiche machte die Polizei keine Angaben.

Daneben stand der mutmaßliche Täter, ein 14-jähriger Junge, der – so wird im Nachhinein klar – erst vor Kurzem bei einer ähnlichen Tat in Östringen im Landkreis Karlsruhe aufgefallen war. Die mögliche Tatwaffe hatte er noch in der Hand, Blut klebte an seinen Händen und an der Kleidung.