Keine Suppenküche im Vorgarten

Nach Verfügung der Stadt Bruchsal: Mirjana Wandel und ihre „Lubaly’s Suppenküche“ müssen vorerst umziehen

Seit zwei Jahren steht an der Schönbornstraße in Bruchsal die To-Go-Gastronomie „Lubaly’s Suppenküche“. Laut einer Verfügung der Stadt ist an dem Standort aber vorerst Schluss – der kleine Verkaufsstand muss umziehen.