In Bruchsal finden Anfang März die deutschen Ringermeisterschaften der Juniorinnen und Junioren im Freistil statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Stadt Bruchsal steuert auf ihr nächstes großes Sportevent zu: Von Freitag, 3. März, bis Sonntag, 5. März, finden in der Sporthalle am Hallenbad die deutschen Ringermeisterschaften der Juniorinnen und Junioren im Freistil statt.

Rund 150 Talente zwischen 17 und 20 Jahre aus ganz Deutschland reisen zu dem Turnier nach Bruchsal, wie Wolfgang Spänle, Vorstand des ASV Bruchsal, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Stadt mitteilte.

Empfang für Ringer im Bruchsaler Schloss

Die Stadt will die Sportler mit einem Empfang im Bruchsaler Schloss begrüßen. Am Freitagabend werden die Athleten gewogen, am Samstag startet das Turnier.

Von morgens bis abends wird dann auf drei Matten in der Sporthalle gerungen. Am Sonntag steigen die Finalkämpfe. Spänle rechnet mit 300 bis 400 Zuschauern. Tickets wird es im Internet und vor Ort geben.

Anderthalb Monate vor dem Turnier sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Momentan erstellen die Organisatoren Einsatzpläne für die 40 bis 50 Helfer, kümmern sich um die Akquise von Sponsoren und die Verpflegung. Auch die Technik muss auf den neuesten Stand gebracht werden, damit die Kämpfe sich per Livestream übertragen lassen.

Wir sind stolz darauf, dass eine solche Veranstaltung auf Bruchsaler Boden stattfindet. Cornelia Petzold-Schick, Oberbürgermeisterin

Welche Athleten auf der Matte stehen, ist noch unklar. Über die Landesmeisterschaften können die Sportler sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Jetzt den Regionalsport-Newsletter „Sportplatz“ abonnieren Wir haben die Sport-Region im Blick: Für den „Sportplatz“ sind wir in den Hallen und auf den Plätzen in der Umgebung unterwegs, blicken hinter die Kulissen und rücken Clubs wie Sportlerinnen und Sportler ins Rampenlicht. Mit unserem neuen Regionalsport-Newsletter kommen die „Local Heroes“ jede Woche kostenlos direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt anmelden.

Die Vereine müssen mindestens zehn Tage vor Turnierbeginn ihre Teilnehmer melden. Für den ASV Bruchsal aus Ausrichter stehen zwei Bonusplätze zur Verfügung.

„Wir sind stolz darauf, dass eine solche Veranstaltung auf Bruchsaler Boden stattfindet“, sagte Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. Nach ihren Schätzungen kostet es Stadt und Verein insgesamt rund 25.000 Euro, das Turnier auszurichten - abzüglich der Kosten für die Hallenmiete.

Es ist bereits das dritte große Ringerturnier, das der ASV zusammen mit der Stadt Bruchsal ausrichtet. 2014 fand dort die deutsche Meisterschaft der B-Jugendlichen statt, drei Jahre später die deutsche Meisterschaft der Männer und Frauen.