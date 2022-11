Seit Oktober 2021 ist erstaunlich viel passiert. Ich war zu keinem Zeitpunkt ohne Arbeit und immer über Wochen ausgebucht. Neben vielen Radiointerviews hatte ich bereits mehrere Fernsehdrehs, unter anderem mit SWR und RTL. Zusätzlich habe ich dieses Jahr noch eine Anfrage bezüglich einer Live-Sendung in einem bekannten Teleshopping Format bekommen. Das alles macht mich sehr glücklich und stolz, da ich 2018 so klein angefangen habe. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich nie gedacht, dass sich mein Business so erfolgreich entwickeln wird. Mittlerweile habe ich sogar Kundenanfragen aus Hamburg, München, Düsseldorf, Stuttgart, Ludwigsburg aber natürlich auch immer noch aus Heimatnähe wie Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg.