Bundestagsabgeordnete verdienen zwar gut, Nebeneinkünfte sind dennoch völlig in Ordnung. Schließlich sollen auch Freiberufler und Firmeninhaber Volksvertreter sein können. Allerdings muss „die Ausübung des Mandats im Mittelpunkt“ stehen und etwaige Interessenkonflikte müssen transparent gemacht werden. So will es das Abgeordnetengesetz.

Was sich einfach anhört, ist in der Praxis ziemlich kompliziert und unübersichtlich. Experten des Portals „Abgeordnetenwatch.de“ haben deshalb die gemeldeten Nebeneinkünfte für die zu Ende gehende Wahlperiode aufgeschlüsselt. Ein Ergebnis: Sieben der 709 Abgeordneten verdienten seit November 2017 mehr als eine Million Euro nebenher.

Im Club der Nebenjob-Millionäre ist auch ein Politiker aus Baden-Württemberg, der die aktuellen Transparenzregeln allerdings sehr kritisch sieht.