Weltstars geben sich die Ehre: Im Schlossgarten in Bruchsal, aber auch in Hockenheim. Doch wer für die ganz Großen noch Tickets will, muss sich sputen. Derweil etabliert sich Bruchsal als Festivalstadt.

Bruce Springsteen, Nena, Sting und Hubert von Goisern. Superstars, Stars und Sternchen kommen auch im Jahr 2023 einfach nicht an der Region Bruchsal vorbei.

Wir schreiben das vermutlich und hoffentlich erste Jahr nach der Pandemie ohne jegliche Beschränkungen. Jetzt darf wieder richtig gefeiert werden. Und gebeutelte Kulturveranstalter hoffen, dass ihre Kunden zurückkommen. Zuletzt spürten sie noch reichlich Zurückhaltung beim Kartenvorverkauf.

Was also erwartet die Besucher im Raum Bruchsal an Highlights? Für Bruchsals Kulturchef Thomas Adam steht da an erster Stelle ganz klar das Landesmusikfestival.

Bruchsal wird zur Festivalstadt

Am 24. Juni soll Bruchsal zur großen musikalischen Bühne werden. Wieder einmal. „Langsam aber sicher werden wir zur kleinen Festivalstadt“, zeigt sich Adam stolz. Er erinnert an ein großes Akkordeon-Treffen hier, an das Eurofestival der Zupfmusik, an den Landesposaunentag und die Tage der Chor- und Orchestermusik.

„Bruchsal hat bei den Musikverbänden schon einen Namen“, ist er sich sicher. Denn nicht hinter verschlossenen Konzertsaaltüren werde hier musiziert, sondern auf den Bühnen mitten in der Stadt. So haben alle was davon, auch Menschen, die zufällig vorbeikommen.

Wir jammern nicht. Wir glauben an den Erfolg. Jürgen Vogel veranstaltet das Festival Zucker, Wag & Häusel in Waghäusel

Für Jürgen Vogel stand es außer Frage, dass sein Waghäuseler Festival „Zucker, Wag & Häusel“ eine dritte Auflage erlebt. „Wir jammern nicht. Wir glauben an den Erfolg.“

Der Vorverkauf für Hubert von Goisern am 18. Mai und für Götz Alsmann mit der SWR Big Band und den Zucchini Sistaz am 17. Mai laufe schon ganz gut. „Klar, das ist Kärrnerarbeit. Man beginnt nach der Pandemie quasi von vorne.“ Er sieht aber sein Konzept rund um die Eremitage auf gutem Weg.

„Die dritte Auflage. Das ist schon Tradition“, scherzt er. Er will nicht nur fünf Abende mit Künstlern gestalten, sondern rund um die Konzerte ein buntes Rahmenprogramm anbieten. Dazu gehören Food Trucks oder eine Kooperation mit dem Gewerbeverein und ein Oldtimertreffen.

Vor wenigen Tagen konnte er einen weiteren Künstler vermelden: Der bosnische Künstler Goran Bregovic kommt mit Balkan-Beats und einer wilden Mixtur verschiedener Musikgenres nach Waghäusel, und zwar am 21. Mai. Auch für zwei noch nicht veröffentlichten Künstlern stehe Vogel in „vielversprechenden Verhandlungen“.

Für Bruce Springsteen standen 120.000 Tickets zum Verkauf

Stars von Weltrang kommen seit vergangenem Jahr auch wieder in die Region. Der Hockenheimring bietet dafür Bühne und Kulisse. 2022 kamen Zehntausende zu Metallica.

2023 wird der amerikanische Altmeister des Rock, Bruce Springsteen, hier auftreten. 120.000 Tickets stehen zum Verkauf. Längst läuft der Vorverkauf, das Konzert ist beinahe ausverkauft. Wer jetzt noch am 21. Juli den Boss am Hockenheimring erleben möchte, muss aber schon tief in die Tasche greifen, unter 200 Euro geht da nichts mehr.

Sting ist bereits ausverkauft

Und auch das Unternehmen Provinztour fährt wieder groß im Schlossgarten auf. Vergangenes Jahr Pur und Sarah Connor, dieses Jahr fünf neue Hochkaräter. Den Auftakt macht am 6. Juni Sting. Bereits am 12. Januar war das Konzert ausverkauft.

Es folgen Nena am 8. Juni, Roland Kaiser am 9., Santiano am 10. und Michael Patrick Kelly am 11. Juni. Auch hier hofft und rechnet der Veranstalter damit, dass alle Karten verkauft werden.

Rolf Weinmann, der Geschäftsführer von Provinztour, freut sich: „Man kann also sagen, dass die Menschen zumindest bei den Open-Air-Konzerten nicht mehr zurückhaltend sind. Es besteht offensichtlich eine große Lust, was uns natürlich sehr freut nach zwei Jahren der Corona-Depression.“

Höhere Ticketpreise seien „unumgänglich“

Seit nun elf Jahren habe sich die Kooperation mit dem Schloss bewährt, lobt Weinmann. „Durch das ansteigende Gelände haben in Bruchsal auch die Besucher auf den hinteren Plätzen noch gute Sicht auf die Bühne, und der Schlossgarten ist einfach ein extrem schönes Gelände, was sowohl Besucher als auch Künstler sehr schätzen.“

Bei den Ticketpreisen seien höhere Preise unumgänglich. „Die Kosten haben sich im Material- und im Personalbereich in jüngster Zeit tatsächlich um circa 30 bis 40 Prozent erhöht, was sich bereits 2023 zu einem Teil bei den Ticketpreisen bemerkbar macht. Ich gehe aber davon aus, dass die Preise in den kommenden Jahren nochmals deutlich nach oben gehen werden, zumindest bei den bekannteren Künstlern. Denn nur so lassen diese sich noch wirtschaftlich veranstalten“, so Weinmanns Einschätzung.

Tickets für Michael Patrick Kelly oder Roland Kaiser gibt es ab etwa 67,90. Nena ist etwa zehn Euro günstiger. Santiano kostet knapp 80 Euro.

Badische Landesbühne sucht spannende Geschichten aus der Heimat

Freilich machen nicht nur die großen Stars die Region kulturell interessant. Oft sind es gerade kleinere Veranstaltungen, die Lust machen auf Kultur, aufs Ausgehen, auf Freunde treffen. Daran mangelt es freilich nicht. Die Badische Landesbühne etwa widmet sich mit ihrem Bruchsal-Festival „Stadtgeschichten“ im März den spannenden Geschichten aus der Heimat.

Außerdem begehen gleich mehrere Orte große Jubiläen: Tiefenbach hat bereits zu Silvester ins Jubiläumsjahr gefeiert. Mingolsheim wird 1250 Jahre alt und Philippsburg feiert 400-Jähriges. Überall stehen dazu noch Jubiläumsveranstaltungen an. In Heidelsheim feiert man vom 15. bis 17. Juli Reichsstadtfest, in Untergrombach vom 29. bis 31. Juli das Joß-Fritz-Fest. Und es ist wieder Bergfried-Spectaculum vom 28. April bis 1. Mai.

Kultursommer im Atrium kommt gut an

Und selbst Corona hat mitunter manchmal positive Folgen: „Dass aus der Not sich solch eine schöne Reihe entwickelt hat, ist schon toll.“ Das sagt Thomas Adam über den kleinen Kultursommer, der gemeinsam mit der BTMV zum dritten Mal vom 14. bis 23. Juli rund ums Atrium und im Bürgerpark steigt. Und auch die Tourismusgesellschaft der Stadt hält noch einige Künstler parat. Schon am 9. und 10. März ist etwa das Varieté „Golden Years“ aus Berlin zu Gast.