Brisante Doku: Wie der echte Netflix-Kinderzimmerdealer nach Bruchsal kam

Es ist nur eine kurze Szene, die am Bruchsaler Amtsgericht gedreht wurde. Aber sie sagt viel über Deutschlands vielleicht größten aber ganz sicher jüngsten Millionen-Drogendealer Max S. aus.

Als Zeuge in einem kleinen Nebenprozess war er im Juni 2019 hier geladen. Als man ihn aufforderte, seine Ladung vorzuzeigen, damit er an seine Zeugenentschädigung kommt, gibt Max S. an, er habe sie verloren.

Von einem Wachtmeister wird er in ein Büro geschickt, wo man ihm das Formular neu ausdrucken könne. Doch offenbar war das die falsche Stelle. Der jugendliche Drogendealer schlägt Rabatz: „Da renn’ ich jetzt hier hin und her, weil Sie sich nicht organisieren können. Ist das nervig“, tritt er großspurig auf.