Netzwerkausfall an Kliniken in Bruchsal und Bretten

In den RKH-Kliniken in Bruchsal und Bretten ist das Netzwerk ausgefallen. Der Grund: Störungen seitens des Telekommunikationsanbieters.

In den RKH-Kliniken in Bruchsal und Bretten ist am Freitagmittag das Netzwerk ausgefallen. Wegen einer Störung seitens des Telekommunikationsanbieters fielen zunächst mehrere Stunden lang die technischen Anwendungen im Hintergrund aus, wie die Regionale Kliniken Holding (RKH) mitteilte. Die Versorgung der Patienten sei jedoch sichergestellt, sagte ein Sprecher.

Krisenstab vorsorglich eingerichtet

Zunächst wurden die Patientendaten auf Papier weiter dokumentiert. Auch im Falle von Cyberangriffen würde dieses System laut des Sprechers greifen. Später werden die Daten dann im System nachgetragen. Vorsorglich wurde ein Krisenstab eingerichtet. Ob auch weitere Einrichtungen in der Region vom Netzwerkausfall betroffen waren, war zunächst unklar.