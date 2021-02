Sitzung am Dienstag

Neue Hygieneregeln für den Bruchsaler Gemeinderat

Der Bruchsaler Gemeinderat entscheidet am Dienstag über neue Regeln für seine Präsenzsitzungen. Menschen, die sich an diese Regeln nicht halten, könnten künftig des Hauses verwiesen werden, so der Plan der Verwaltung.