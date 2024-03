Auf der Obergrombacher Straße in Bruchsal-Untergrombach hat eine moderne Lasersäule den alten Blitzer abgelöst. Sie kann theoretisch in beide Richtungen blitzen – tut es aber nicht immer.

Autofahrer aufgepasst: In Bruchsal-Untergrombach steht ein neuer Blitzer, der in beide Fahrtrichtungen blitzen kann. Auf der Obergrombacher Straße hat eine moderne Lasersäule den alten Starenkasten abgelöst.

Den alten Blitzer habe man wegen eines Schadens stillgelegt, erklärt die Stadt Bruchsal in einer Pressemitteilung. Stattdessen steht dort jetzt eine schlanke, silbergraue Röhre mit dunklen Ringen.

Blitzer in Untergrombach misst Geschwindigkeit per Laser

Die Säule misst die Geschwindigkeit über ein Laser-Messsystem. Dabei sendet ein Messgerät Lichtimpulse, die vom Fahrzeug reflektiert werden.

Anfang dieser Woche ist die Säule der Firma Vitronic in Betrieb gegangen. Sie steht in der Nähe des alten Blitzers, etwas weiter in Richtung Ortsmitte, am Rande der Senkrechtparkplätze.

Einer der Parkplätze fällt dadurch weg. Dafür darf man ab sofort auf Höhe der Obergrombacher Straße 50 bis 52 parken. Die Stadt hat das absolute Halteverbot dort nach eigenen Angaben aufgehoben.

Sechs Lasersäulen von Vitronic sind in Bruchsal in Betrieb

Auf der Obergrombacher Straße gilt Tempo 30. Laut Mitteilung ist die neue Säule die sechste Anlage der Firma Vitronic in Bruchsal. „Die Planung sieht vor, langfristig nur noch ein Messsystem einzusetzen“, sagt Oliver Bienek, Leiter des Bruchsaler Ordnungsamtes.

Die Lasersäulen überwachen nicht immer alle Fahrspuren einer Straße. Manchmal blitzen sie auch nur in eine Richtung – oder auch gar nicht.

Ob eine Säule „leer steht“, also nicht blitzt, sei für die Verkehrsteilnehmer von außen aber nicht ersichtlich, sagt Bienek. Die Säulen würden also in jedem Fall „abschreckend“ wirken und so dazu beitragen, dass die Leute langsamer fahren.

Einem Medienbericht zufolge gibt es einen Trick, um zu erkennen, wie viele Fahrspuren eine Lasersäule überwacht. Gegenüber der Zeitung Welt sagte Sebastian Ramb von der Herstellerfirma Vitronic: Der Messerbereich der Säule lässt sich anhand der Anzahl der Ringe feststellen. „Säulen mit vier Ringen messen in beiden Fahrtrichtungen, bei drei Ringen wird nur eine Fahrtrichtung abgedeckt.“

Zu den Kosten für den neuen Blitzer gibt die Stadt in ihrer Mitteilung keine Auskunft. Nach Informationen dieser Redaktion belaufen sich die Kosten für Lasersäulen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.