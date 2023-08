Neue Photovoltaikanlagen: Bruchsal hinkt etwas hinterher

Im zweiten Quartal 2023 wurden in Bruchsal insgesamt 104 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,5 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März 2023.

Damit liege das Wachstum in Bruchsal unter dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte von derzeit acht Prozent. Das ist freilich eine Momentaufnahme. Die Info stammt vom Unternehmen „Selfmade Energy“. Dabei handelt es sich um ein Vergleichsportal im Internet rund um das Thema Energiewende.

Die Gesamtzahl der in Bruchsal installierten Solaranlagen betrage aktuell 1.700 Anlagen. Das entspricht ungefähr einer Fläche von 22 Fußballfeldern, hat Selfmade Energy berechnet. Zum Vergleich: Das Plus an Solaranlagen in Waghäusel liegt im selben Zeitraum bei 7,4 Prozent. Dort gibt es 1.126 Anlagen.

Bruchsal liegt im Ranking der Städte auf Platz 882

Die installierte Leistung in Bruchsal liege bei insgesamt 34 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner schafft Bruchsal es im Ranking der Städte auf Platz 882. Gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 1.061. Das gehe aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023 hervor, die das Vergleichsportal jetzt erneut für 2.050 Städte ausgewertet hat.

Der Solarexperte Tim Rosengart, Geschäftsführer von Selfmade Energy, schätzt die Entwicklungen laut Pressemitteilung im zweiten Quartal 2023 folgendermaßen ein: „Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine fragte im vergangenen Jahr kaum jemand nach dem Preis einer Solaranlage. Das entscheidende Kriterium war, welche Firma am schnellsten installieren konnte.“

Aktuell warten Sie nur noch circa vier Wochen auf die Installation Ihrer PV-Anlage. Tim Rosengart

Geschäftsführer von Selfmade Energy

Mittlerweile wendet sich laut Rosengart das Blatt: Die Solarfirmen haben die vielen Aufträge aus 2022 abgearbeitet und zudem neue Kapazitäten geschaffen. Probleme in den Lieferketten haben sich ebenfalls aufgelöst. Wartezeiten von sechs bis 18 Monaten seien jetzt passé. „Aktuell warten Sie nur noch circa vier Wochen auf die Installation Ihrer PV-Anlage.“