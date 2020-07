Coronavirus

Neue Verfügung: Bruchsal meldet noch strengere Corona-Einschränkungen

In Bruchsal sind von Dienstag an jegliche Formen von Veranstaltungen, Versammlungen und Zusammenkünften im Bruchsaler Stadtgebiet grundsätzlich untersagt. Sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen. Das hat die Stadt Bruchsal in einer erneuten und weitreichenden Allgemeinverfügung erlassen.