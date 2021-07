Bogen, Tulpen oder Solar heißen die Varianten für den Zentralen Busbahnhof, den die Stadt Bruchsal mit der Neuordnung des Bahnhofareals plant. Zwischen Bahnhof und dem Saalbachcenter sollen 14 Bushaltestellen Raum für alle Regional– und Schulbusse sowie Stadtbusse bieten.

Die dazugehörigen Gestaltungselemente und Dächer stehen jetzt zur öffentlichen Diskussion. Auch Nicht-Bruchsaler sind gefragt. Die Pläne sind beim Bahnhof Bruchsal ausgestellt und auf der städtischen Homepage zu sehen. Sie gefallen nicht jedem.

„Das Ding ist längst abgefahren. Ich glaube nicht, dass die Stadt noch mal was an den Plänen ändert“, bedauert etwa Karl-Heinz Garre aus Forst. Der frühere Bahn-Mitarbeiter und Bauingenieur hat bereits in der Vergangenheit Kritik an der Umgestaltung des Bahnhofsareal geäußert. Regelmäßig ist er von Forst mit der Bahn Richtung Karlsruhe oder Frankfurt unterwegs.