Aula der Handelslehranstalt in Bruchsal wird zum zweiten Impfstützpunkt

Bruchsal bekommt einen weiteren Impfstützpunkt. Dieser eröffnet am 1. Dezember in der Aula der Handelslehranstalt. Termine können über die interaktive Karte des Landratsamts gebucht werden.

Der in der Sporthalle beim Hallenbad (Sportzentrum 3) eingerichtete Impfstützpunkt Bruchsal bekommt eine weitere Adresse in der Bruchsaler Stadtmitte: Ab Mittwoch, 1. Dezember finden feste Impftermine auch in der Aula der Handelslehranstalt, Stadtgrabenstraße 2, Haus C, statt.

Der Zugang erfolgt über die Stadtgrabenstraße. Ein direkter Zugang über den Parkplatz von der Orbinstraße aus ist nicht möglich. Der Impfstützpunkt wird an allen sieben Tagen pro Woche geöffnet sein. Die Sporthalle beim Hallenbad dient weiterhin für feste sowie einzelne Impfaktionen.

Die Terminbuchung erfolgt ausschließlich über die interaktive Karte unter www.landkreis-karlsruhe.de/coronavirus. Dort findet sich auch ein Überblick über weitere Impfangebote. Ein Klick auf das jeweilige Angebot führt direkt zu der Online-Terminvergabe bzw. Reservierungsrufnummer.

Aufgrund der hohen Nachfrage sind viele zeitnahe Termine bereits ausgebucht. Es werden jedoch regelmäßig neue Termine eingestellt und freigeschaltet. Ein wiederholter Klick auf die Karte lohnt sich. Die Karte wird regelmäßig aktualisiert.