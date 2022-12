Neue Stadtwerke-Attraktion in unmittelbarer Nähe zum SaSch!-Freizeitbad wird am 10. Dezember eröffnet

Am Samstag, 10. Dezember, wird um 11 Uhr der Bruchsaler Wohnmobilpark eröffnet. Dieser befindet sich an der Adresse Sportzentrum 7, am Ende der Schwetzinger Straße, nahe der rückwärtigen Einfahrt zur SaSch!-Technik.

Vor dem Vergnügen, die Eröffnung in Form eines Soft Openings zu feiern, stand einiges an Arbeit auf der Agenda. Der ursprünglichen Idee, das Portfolio der Stadtwerke zu erweitern und gleichzeitig der Stadt Bruchsal und der Region eine neue Attraktion zu bescheren, folgten sechs Monate Planung.

In der Folge ging es an die Umsetzung der Tiefbauarbeiten, die Errichtung des großzügigen Sanitärgebäudes sowie die Ausstattung des Wohnmobilparks mit der nötigen Versorgungsinfrastruktur. Die Arbeiten nahmen insgesamt 21 Monate in Anspruch.

Auf den Bruchsaler Wohnmobilpark aufmerksam geworden

Die schlussendlich erfolgreiche Suche nach verfügbaren Handwerksbetrieben gestaltete sich schwieriger als anfänglich gedacht. Erhebliche Preissteigerungen bei der Materialbeschaffung sowie Verzögerungen aufgrund vorübergehender Lieferengpässe waren in Zeiten der Pandemie die üblichen Begleiterscheinungen.

Noch vor der offiziellen Eröffnung wurde „Europas größtes Reisemobil-Magazin“ auf das neue Kleinod aufmerksam. In den Artikel fließen die wesentlichen Fakten zum Bruchsaler Wohnmobilpark mit ein: Unter anderem wurden 1.440 Quadratmeter Fläche asphaltiert, 2.400 Quadratmeter Schotterrasen für die Stellplätze angelegt, auf 160 Quadratmetern Grundfläche das Sanitärgebäude errichtet und rund 6,5 Kilometer Versorgungsleitungen verlegt.

Die Stellplatzmiete für ein Wohnmobil beträgt 25 Euro pro Tag. Diese enthalten eigentlich alles außer dem Strom, der zusätzlich mit 60 Cent/kWh berechnet wird.

Nachhaltige Stellplätze und 13 Stromsäulen vor Ort

Auf dem Areal stehen 52 Wohnmobilstellplätze in der standardisierten Abmessung 6 mal 10 Meter zur Verfügung. Die Stellplätze wurden nachhaltig als Schotterrasenplätze angelegt, sodass die Flächen nicht versiegelt sind. Zur Versorgung der Wohnmobile mit Energie wurden 13 Stromsäulen mit jeweils vier Steckdosen errichtet.

Den Nutzern des Wohnmobilparks stehen in dem in Holzbauweise errichteten barrierefreien Sanitärgebäude moderne Sanitäranlagen zur Verfügung. Die Entsorgung von Abfällen und Grau- beziehungsweise Schwarzwasser erfolgt in unmittelbarer Nähe auf dem Gelände des Wohnmobilparks.

Einfache Nutzung über den QR-Code

Die Einfahrt zum Wohnmobilpark ist durch eine Schranke geregelt. Dort zieht der Gast ein Ticket, auf dem ein QR-Ticket-Code und ein Barcode aufgedruckt sind. Der Ticket-Code wird für die Verknüpfung mit der Buchung benötigt, der Barcode für die Ausfahrt an der Ausfahrtsäule. Die Schrankenanlage lässt den Wohnmobilisten nur auf den Platz, sofern noch ein Stellplatz frei ist.

Über den QR-Code kommt man auf die Website, auf der man sich einen Stellplatz und die dazugehörige Stromsäule auswählt. Mögliche Zahlungsarten sind Kreditkarte oder PayPal. Der Zugang zum Sanitärgebäude erfolgt über ein PIN Pad. Die PIN bekommt man ebenfalls über den QR-Code. Sobald man seine Rechnung beglichen hat, öffnet sich die Schranke und gibt die Ausfahrt frei.

Auch ein Stellplatz für „moritz“-E-Roller gehört dazu

Dort befindet sich zusätzlich ein Stellplatz für zwei „moritz“-E-Roller. Die retroblauen Flitzer sind beispielsweise für die Fahrt in die (Innen-) Stadt gedacht. Bruchsal liegt an der Nord-Süd-Achse der A5 – und damit strategisch sehr günstig.

Wohnmobilisten können auf ihrem Weg in den Urlaub einen Zwischenstopp in Bruchsal einlegen und im SaSch! entspannen, die Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt nutzen, den Kraichgau erkunden, eine Schlössertour machen oder gerne auch ihren Kurz-Urlaub in Bruchsal verbringen.

Zielgruppe sind vor allem Wohnmobilist/-innen, von denen es nicht erst seit der Corona-Pandemie erstaunlich viele gibt, und solche, die es noch werden wollen.