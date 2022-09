Stephanie Gribowitz kennt sich aus bei Puzzeln: „Bruchsal ist nicht ganz so schwer. Der Spieler bekommt mit den Motiven viele Anhaltspunkte.“ Die Einzelhandelskauffrau wirft einen Kennerblick auf das neue Ravensburger-Puzzle. Seit einigen Wochen steht es prominent im Schaufenster der Bruchsaler Spiele-Pyramide in der Hoheneggerstraße.

Neben der Silhouette von New York oder Comicfiguren von Disney können Puzzle-Freunde nun auch das Bruchsaler Schloss in verschiedenen Facetten zusammenbasteln.

17 Euro kostet die Sonderauflage. Anlass ist das Schlossjubiläum. Bruchsals katholischer Dekan Lukas Glocker hat schon den Tapetenkleister angerührt. Der Mann Gottes ist Puzzle-Experte. Klar, lässt er sich diese Sonderedition nicht entgehen. Mit dem Kleister bestreicht er das fertige Puzzle und kann es dann an die Wand hängen.

Auch Karlsruher Puzzle kommt gut an

„Es war sehr einfach. Für Anfänger wirklich traumhaft“, so die Einschätzung des Profis. Glocker hat auch schon 8.000 Teile gepuzzelt oder monochrom weiße Flächen. Er muss es also wissen. Zwei Einheiten, am Ende vielleicht fünf Stunden, hat Glocker benötigt.

Dann stand das Schloss. „Das Motiv hat gute Konturen. Am Schwierigsten ist das Sortieren am Anfang. Da braucht man etwas Disziplin.“ Wasserflächen, Randteile, Fenster, alles wird vor dem Puzzeln zusammengelegt.

Der Chef der Spielepyramide, Thorsten Brombas, hat schon Erfahrungen mit Sonder-Puzzle-Editionen. Nachdem er ein Puzzle für Karlsruhe in Auftrag gegeben hat, war schnell klar, dass so etwas auch in Bruchsal gut ankommen könnte.

„Ja, das wird gut nachgefragt. Über Social Media hatten wir schon eine Anfrage aus der Schweiz, von einem ehemaligen Bruchsaler“, berichtet Gribowitz, Teamleiterin im Bruchsaler Geschäft. Eine Auflage von 1.000 Stück muss man bestellen.

Dann kann man theoretisch auch sein eigenes Konterfei herstellen lassen. Firmen machen ebenfalls gerne davon Gebrauch, etwa als Werbegeschenk für Kunden oder Mitarbeiter.

Barockschloss-Puzzle hat über 1.000 Teile

70 auf 50 Zentimeter misst das Puzzle mit dem Barockschloss als Motiv. Es zeigt das 300-jährige Gebäude von hinten aus dem Garten, beinhaltet aber auch weitere kleinere Abbildungen etwa vom Turm der Hofkirche und vom Eingangstor. „1.000 Teile, das ist die gängigste Größe“, sagt Gribowitz. Nichts für kleine Kinder, aber auch kein Profi-Niveau. Etwas für Hobby-Puzzler.

Extra für die Sonderedition wurden die Fotos erstellt. In Abstimmung mit der Schlösserverwaltung und dem Stadtmarketing konnte das Puzzle dann in Auftrag gegeben werden. Und es hat sogar mehr als 1.000 Teile, 1.008, ausweislich des Kartons.

„Das letzte Teil ist das Beste“, sagt Glocker augenzwinkernd. „Es hat richtig Spaß gemacht.“ Für den Sommer ideal. Denn eigentlich ist Puzzeln für den Pfarrer eher eine Winterbeschäftigung.

Freilich ist das Schloss-Puzzle nicht die einzige Bruchsal-Devotionalie. Die Tourist-Info in der Hoheneggerstraße hat ein ganzes Regal von Produkten mit Bezügen zur Barockstadt. Auch im Schloss Bruchsal gibt es eine große Auswahl. Nicht zu kaufen allerdings gibt es die sogenannten Giveaways, also Werbeartikel.

In Bruchsal gibt es viele Produkte mit Bezug zur Stadt

Die benutzt das Stadtmarketing als Geschenke für Gäste, etwa für Kinder, die per Schüleraufenthalt in der Stadt sind oder andere Besucher. Im Programm seien etwa nachhaltig produzierte Kaffeebecher to go, Obstnetze oder Sportbeutel.

Wenn die Oberbürgermeisterin oder Bürgermeister Senioren besuchen, gibt es dagegen gerne mal eine Fleece-Decke mit Logo oder ein Samentütchen, informiert die Pressestelle.

Für Jedermann zu kaufen gibt es laut Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs (BTMV) GmbH Ziegenmilchseife mit Schlossmotiv, Bruchsal-Tassen und eine Teemischung.

Es gibt Frühstücksbrettchen, Schirme, Magnete, Feuerzeuge, Einkaufstaschen, Einkaufschip-Schlüsselanhänger, Weinprobiergläser mit Wappen, Pralinen mit Stadtwappen, Öle, Kaffee und sogar Zigarren und Zigarillos. Im Programm der Spargelstadt sind auch Spargelschäler und ein Spargelschnaps von de Bortoli aus Kraichtal.

Als echte Renner entpuppen sich laut BTMV der Bruchspargel im Glas aus Büchenau sowie die Weine vom Weingut Klumpp, aber auch die Tassen und Brettchen. „Die Bruchsal-Produkte stärken die Identifikation und dienen als Mitbringsel, als wertvoller Multiplikator. Es ist somit ein wichtiger Baustein für das Stadtmarketing nach innen und auch nach außen“, heißt es von den Touristikern.

Die Produkte werden nicht nur von Touristen gekauft. Auch Einheimische greifen zu, etwa als Geschenke oder Mitbringsel für Ex-Bruchsaler. Gleiches gilt natürlich für die klassische Literatur über die Stadt, die Geschichte, den Kraichgau, die es bei den Buchhändlern gibt.