Bruchsaler Krankenhaus und Klinikum Mittelbaden begrüßen Neujahrsbabys

Um 15.51 war es soweit: An der Bruchsaler Fürst-Stirum-Klinik kommt der kleine Alessandro auf die Welt. Er ist das erste Kind, das im neuen Jahr in der Klinik geboren wurde.

Er heißt Alessandro, wiegt 3.410 Gramm, ist 51 Zentimeter groß und kam um 15.51 Uhr auf die Welt. Der stramme Junge ist das erste Baby, das im neuen Jahr in der Bruchsaler Fürst-Stirum-Klinik geboren wurde.

Mutter, Kind und Vater wohlauf, meldet die Frauenklinik, eine gute Geburt sei es gewesen, bekundet die Hebamme. Glücklich halten die Eltern – Nadine und Graziano Giannelli – ihren Sprössling im Arm.

Neues Familienmitglied kam kurz vor 16 Uhr

„Am Morgen bin ich gegen sechs Uhr aufgewacht und habe die Wehen gespürt“, erzählt die 30-jährige Mutter, die mit ihrem Mann in Walzbachtal lebt. Daraufhin habe sie in der Klinik angerufen, beim ersten Kind sei man ja noch unsicher.

Die Hebamme habe ihr dann gesagt, sie sollten kommen, wenn die Wehen im Abstand von fünf bis acht Minuten kommen.

Gegen neun Uhr war das dann der Fall, die Giannellis machten sich auf den Weg nach Bruchsal. Allzu lange hat es dann gar nicht mehr gedauert. Schon kurz vor 16 Uhr durften sie ihr neues Familienmitglied begrüßen.

Klinikum Mittelbaden: Erstes Baby im neuen Jahr heißt Zara

Das Team des Geburtszentrums des Klinikums Mittelbaden musste lange auf das erste Baby im Jahr 2023 warten. Wie das Klinikum in einer Mitteilung bekannt gibt, wollte am Neujahrstag selbst kein Baby zur Welt kommen – nach drei Geburten am Silvestertag.

Dafür hatte das Team der Geburtsklinik am 2. Januar umso mehr zu tun: Um 0.46 Uhr wurde Zara im Balger Kreißsaal geboren. Sie war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und wog 3200 Gramm. Über die Geburt habe sich auch das Team der Geburtsklinik gefreut und den Eltern Maham Asghar und Muhammad Usmen Arshad aus Rastatt gratuliert. Um 9 Uhr waren am zweiten Tag des neuen Jahres bereits vier Kinder geboren.

Im vergangenen Jahr gab es in Balg 1946 Geburten, darunter 28 Zwillingsgeburten. Insgesamt kamen 1974 Kinder zur Welt. Der geburtenstärkste Monat war der Juli – mit 181 Geburten.