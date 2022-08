Polizei sucht Zeugen

17-Jährige wird am Ehrlichsee in Oberhausen-Rheinhausen sexuell belästigt

Am Dienstagabend soll es am Ehrlichsee in Oberhausen-Rheinhausen zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Der Täter ist bislang unbekannt und wird gesucht. Die Polizei bittet um Zeugen.