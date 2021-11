Flugzeugunglück aus dem Jahr 2018

Absturz bei Oberhausen-Rheinhausen: Doppelanflug führte zur Kollision

Zwei erfahrene Piloten und ihre Flugschüler starben 2018 bei einem Flugzeugunglück in Oberhausen-Rheinhausen. Die Kollision von Sportflugzeug und Hubschrauber lag weder an der Technik, noch am Wetter. Ein Untersuchungsbericht nennt erstmals die Ursachen.