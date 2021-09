Unbekannte erbeuten zahlreiche Wertsachen

Auto bei Campingplatz in Oberhausen-Rheinhausen aufgebrochen

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein in der Adlerstraße in Oberhausen-Rheihausen geparktes Auto aufgebrochen und Gegenstände im Wert von mehreren tausende Euro gestohlen.