„Warum gibt es so böse Menschen, die einfach alles kaputt machen?“ Mit dieser Frage haben sich zwei Jungen an unsere Redaktion gewandt. Was sie konkret wissen wollen: „Warum wurden inzwischen schon drei Mal die dicken Glasscheiben der neuen Bushaltestelle in der Rheinhausener Rheinstraße – gegenüber der Tullahalle – eingeschlagen?“

Seit geraumer Zeit ist das Wartehäuschen mit einem Band abgesperrt. Jetzt kann sich niemand mehr bei Wind und Regen unterstellen.

Mit ihrem Hinweis auf die nicht mehr vorhandene Nutzbarkeit greifen der siebenjährige Anton und der vierjährige Matteo das BNN-Angebot „I hätt do mol e Frog“ auf. Ihre Mutter und BNN-Leserin Evelyne Molitor gab das Anliegen ihrer traurigen Söhne an die Zeitung weiter.