Mit ausklappbarer Bühne

Der „Singbus“ der Deutschen Chorjugend macht Station in Rheinhausen

Kleine Freunde der Musik haben am Freitag, 21. Juli, die Gelegenheit, an verschiedenen interaktiven Stationen in die Themen Singen und Stimme einzutauschen. Denn dann hält der „Singbus“ der Deutschen Chorjugend in Rheinhausen.