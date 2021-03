Ein Pfarrer, aber zwei mögliche Pfarrhäuser und Pfarrämter – das musste zu Unstimmigkeiten führen. Wo soll der Pfarrer wohnen, wo das zentrale Pfarrbüro sein, wo das zehnköpfige Pastoral- und Verwaltungsteam untergebracht werden?

Pfarrer Thomas Maier bewohnte bis zu seinem Wechsel nach Pfinztal 2018 das baulich hervorstechende Pfarrhaus von 1874 neben der Philippsburger Kirche. In Oberhausen weilte Pfarrer Wolfgang Oberschmidt bis 2013 in einem Zweckgebäude aus dem Jahr 1962. Zum 1. Oktober 2018 traf der neue Seelsorger Marcel Brdlik ein. In welches renovierungsbedürftige Gebäude sollte er ziehen, sobald er könnte? Übergangsweise beherbergte ihn der Mitbruder in Kirrlach.

Philippsburger Gläubige sind enttäuscht von der Standortentscheidung des Pfarrers