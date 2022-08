Tiere leiden unter Dürre

Fähre in Rheinhausen hat noch Wasser unterm Kiel – doch Bäche fallen fast trocken

Dramatisch sinkende Wasserstände auch in den Bächen machen Fischen zu schaffen. Und Wildtiere im Wald leiden unter der Trockenheit in der Region. Förster sind besorgt, was nächstes Jahr aus den Bäumen wird.