Ein Radfahrer ist am Montag in Oberhausen folgenschwer gestürzt. Warum der Mann mit einem geparkten Auto zusammenstieß, ist noch unklar.

Bei einem Unfall in Oberhausen-Rheinhausen hat sich ein 41-jähriger Radfahrer am Montag schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann soll gegen 15.15 Uhr auf der Waghäusler Straße in Richtung Ortsausgang gefahren sein, teilte die Polizei mit. Dabei sei er mit einem geparkten Auto zusammengestoßen.

Hubschrauber im Einsatz

Durch die Kollision kam der 41-Jährige laut der Mitteilung zu Fall. Er sei offenbar mit dem Kopf auf die Straße geknallt, hieß es von der Polizei.

Einen Helm trug der Mann nicht. Aufgrund der Verletzungen brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Grund für den Unfall steht noch nicht fest.