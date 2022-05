Kindergarten-Neubau in Oberhausen-Rheinhausen: Eltern sprechen schon von Sabotage

Der Kindergarten-Neubau in Oberhausen-Rheinhausen beschäftigt Verwaltung und Gemeinderat schon länger, eine Lösung scheint noch nicht in Sicht. Das ärgert viele betroffene Eltern.

Heftige Kritik an der „zögerlichen, zu lahmen Vorgehensweise“ beim Bau des dringend benötigten neuen Kindergartens und bei der Suche nach einer „vernünftigen Zwischenlösung“ kommt von den Eltern betroffener Kinder.

„Mit dem neuen Vorschlag für den Standort eines zweiten Interims sind wir nicht einverstanden. Jetziges Provisorium und neues weiteres Provisorium liegen zu weit voneinander entfernt“, äußert Elternvertreterin Daniela Baris ihren Unmut.

„Die Wartelisten für unsere Kinder werden immer länger und ein Neubau ist nach drei Jahren Dauerdiskussion immer noch nicht in Sicht.“ Gegen einen Zwischenstandort an der verkehrsreichen Marienstraße, wie vom Rathaus zunächst vorgeschlagen, hätten die Eltern gar zu einer Demo aufgerufen, lässt Mitstreiterin Nadine Krempel wissen.

Kritik an „Zwischen-Zwischenlösung“

Ein zügiger Kindergartenneubau in der Adlerstraße werde von den Verantwortlichen geradezu sabotiert, ärgert sich Daniela Baris. „Wir bekommen eine unerträgliche Never Ending Story geboten.“ Nicht einverstanden zeigen sich die Eltern auch mit der neu diskutierten „Zwischen-Zwischenlösung“ am – ihrer Meinung nach – zu weit entfernten Gartenweg. Um das jetzige Provisorium Wiesenpieper herum sei ein Anbau durchaus möglich.

Einige Eltern sehen im Rathaus „eine Entscheidungsschwäche“, inzwischen auch einige Gemeinderäte. Nichts gehe voran, obwohl der mögliche Investor schon früh zugesagt habe, er könne den sodann achtgruppigen Kindergarten in einem Jahr fertigstellen.