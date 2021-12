Zweiter Wahlgang in Oberhausen-Rheinhausen: bnn.de begleitet Wahl mit Live-Ticker

Es wird spannend in Oberhausen-Rheinhausen. Am Sonntag wird im zweiten Wahlgang der Nachfolger von Bürgermeister Martin Büchner gewählt. Die BNN berichten live.

Oberhausen-Rheinhausen wählt am Sonntag, 12. Dezember, seinen Bürgermeister. Bürgermeister Martin Büchner tritt nach 24 Jahren nicht mehr an. Favorit ist im zweiten Wahlgang der Kämmerer der Gemeinde, Manuel Scholl. Er holte am 14. November 48,5 Prozent der Stimmen. Im siebenköpfigen Bewerberfeld reichte es mit dem Ergebnis knapp nicht zur absoluten Mehrheit. Am Sonntag genügt nun die einfache Mehrheit.

Drei weitere Bewerber sind im Spiel: Neben Scholl ist Thilo Herrling der einzige ernsthafte Gegenkandidat. Er holte vor vier Wochen knapp zehn Prozent der Stimmen. Die Tierärztin Britta Körner hat praktisch keinen Wahlkampf gemacht. Vierter Kandidat ist Armin Rasokat, der nach dem ersten Wahlgang seine Bewerbung nicht zurück gezogen hat und deshalb noch auf dem Stimmzettel steht. Eigentlich wollte er nicht wieder antreten.

Fast 8.000 Wahlberechtigte

In der Doppelgemeinde wohnen etwa 9.500 Menschen. Zur Wahl aufgerufen sind 7.838 Wahlberechtigte. Briefwahlunterlagen beantragt haben nach Angaben von Dominic Sievert, persönlicher Referent des Bürgermeisters, 2.463 Wähler. Ob sie auch alle wählen, wird man am Sonntagabend sehen.

Die Stimmen ausgezählt werden in der Grundschule Oberhausen. Die ersten sechs von insgesamt acht Wahlbezirken werden aktuell im Internet veröffentlicht. Um die Spannung zu erhöhen, wird Bürgermeister Büchner das vorläufige Endergebnis gegen 19 Uhr auf dem Rathausvorplatz verkünden. Wegen Corona gelten dort die üblichen Abstandsregeln beziehungsweise Maskenpflicht.

Fest zum Amtsantritt des Nachfolgers geplant

Weiter wird es deshalb zunächst keine Musikbeiträge oder sonstige Auftritte geben. Geplant ist, mit dem Ausscheiden von Bürgermeister Büchner am 31. Januar und dem Amtsantritt seines Nachfolgers am 1. Februar den traditionellen Bürgermeister-Baum zu stellen.