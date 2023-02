Mann schlägt und tritt auf anderen Mann ein und flüchtet in Oberhausen

Bei einer Veranstaltung in Oberhausen-Rheinhausen hat ein 27-Jähriger am frühen Freitagmorgen einen 34-Jährigen geschlagen und getreten. Die Polizei verhaftete ihn daraufhin.

Ein Mann hat in der Nähe einer Faschingsveranstaltung in Oberhausen-Rheinhausen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen anderen Mann schwer verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der 27-Jährige sein 34-Jähriges Opfer gegen 2.30 Uhr ansprach und unvermittelt schlug. Der 34-Jährige ging durch den Schlag zu Boden, woraufhin der Angreifer dazu überging auf ihn einzutreten.

Anschließend flüchtete der Täter. Die Polizei fand ihn allerdings kurze Zeit später und nahm ihn fest. Bei der Verhaftung beleidigte der Mann die Polizeibeamten mehrfach. Bei einem im Anschluss durchgeführten Atemalkoholtest stellten die Beamten bei dem Beschuldigten einen Wert von 2,0 Promille fest.

Der stark blutende 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das er jedoch noch in der selben Nacht wieder verließ.

Den 27-jährigen Beschuldigten übergab die Polizei an eine eine Familienangehörige. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftraten verantworten müssen.