In der Radsportszene kam die Nachricht einem Paukenschlag gleich. Die Sixdays-Night auf der Radrennbahn in Oberhausen wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

In den sozialen Medien wird die Absage unter einem Beitrag der Sixdays-Night mit großen Bedauern gesehen. „Ich bedanke mich im Namen aller Schrittmacher der Steher- und Dernyrennen. Wir sind immer gerne nach Oberhausen gekommen, haben die unverwechselbare Atmosphäre genossen“, schreibt Peter Bäuerlein.

„Sehr schade um diese wunderbare Veranstaltung“, heißt es vom vierfachen Weltmeister auf der Bahn, Franco Marvulli. Weitere ehemalige und aktive Sportler haben den Beitrag markiert.

Auch Moritz Augenstein bedauert auf BNN-Nachfrage die Absage. „Es ist sehr schade, dass die Veranstaltung dieses Jahr nicht stattfindet. Sie war eine der größten in Süddeutschland“, sagt Augenstein. In der Vergangenheit fuhr der mehrfache deutsche Meister auf der Bahn für den RSV Ellmendingen und trägt nun das Trikot des RSC Kempten.

Besonders als Nachwuchsfahrer ist dem Dietlinger die Sixdays-Night in Erinnerung geblieben. Dort habe er zahlreiche große Idole getroffen.

Sixdays-Night in Oberhausen hat sich großen Namen in der Szene erarbeitet

Seit ihrer ersten Austragung im Jahr 2005 hatte sich die Sixdays-Night zu einem Topereignis gemausert. Neben Olympiasieger, Welt- und Europameister waren auch der Tour de France-Gewinner Geraint Thomas oder die Träger des Grünen Trikots bei der Tour, Erik Zabel und Mark Cavendish, am Start.

Unterschiedliche Ansichten zur Absage der Sixdays-Night in Oberhausen

Allerdings gab es unter dem Beitrag auch kritische Stimmen, die behaupten, dass zu einer Medaille immer zwei Seiten zählen. Tatsächlich scheinen sich in den vergangenen Monaten verhärtete Fronten gebildet zu haben. Fakt ist, dass der RSV Oberhausen dem bisherigen Veranstalter um Erik Weispfennig und dessen Firma WME Ende August 2023 den Vertrag für das Event kündigte. Dies bestätigen beide Seiten.

Nun hatte Ende April der RSV Oberhausen um den Vorsitzenden Michael Schulz in den sozialen Medien offiziell bekannt gegeben, dass die Sixdays-Night in diesem Jahr nicht stattfindet. Der Verein wolle sich fortan auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren. Zudem sah die Vorstandschaft auch keine Zukunft für die Fortführung des Events mit dem bisherigen Veranstalter.

In einer weiteren Stellungnahme, die dieser Redaktion vorliegt, wurde dies dem Veranstalter bei der Jahreshauptversammlung am 29. November 2023 mitgeteilt. Grund für die Absage für 2024 seien neben der Neuausrichtung wirtschaftliche Gesichtspunkte, da sich der bisherige Hauptsponsor zurückgezogen habe.

Bisheriger Veranstalter übt Kritik

Anfang Mai veröffentlichte die WME um Weispfennig in den sozialen Medien eine Stellungnahme. Dort stößt das Verhalten des Vereins auf Unverständnis. Zugleich wird betont, dass dem RSV zum 1. September 2023 Vorschläge für die Zukunft der Veranstaltung unterbreitet wurden. Doch die Vorstandschaft sei nicht zu einem persönlichen Gespräch bereit gewesen. Schulz bestätigt auf Nachfrage zwar solche Vorschläge, doch der Verein wollte zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidung treffen.

Ebenso sei es laut der Stellungnahme des bisherigen Veranstalters falsch, dass der ehemalige Hauptsponsor sein Engagement nicht fortsetzen wolle. „Veranstalter der Sixdays-Night ist die Firma WME, was erst mal völlig unabhängig von einem Sponsor geschieht“, heißt es dort.

„Ich bin schon enttäuscht“, sagte Weispfennig auf BNN-Nachfrage. Zwar könne er verstehen, dass der neue Vorstand den Verein anders ausrichtet, doch eine Antwort hätte er sich dennoch gewünscht. Der RSV-Vorsitzende entgegnet auf Nachfrage, dass es seit der Hauptversammlung keine Kontaktaufnahme von Seiten Weispfennigs gab.

Offen, wie es mit der Veranstaltung weitergeht

Ob es für 2025 noch ein Comeback geben wird, ist noch offen. „Für 2025 hatten wir schon einige vielversprechende Gespräche mit potenziellen Partnern und Sponsoren, denn wir wollen den Radsportfans natürlich auch wieder ein großes Rennen mit internationalen Top-Stars anbieten“, heißt es von Benjamin Essert, stellvertretender Vorsitzender RSV Oberhausen, in der Stellungnahme.

Weispfennig selbst zeigt sich für eine Veranstaltung im kommenden Jahr offen. Sportler wie Moritz Augenstein und die Zuschauer würden sich sicher eine Fortsetzung wünschen.

Ganz ohne Radsport geht es in Oberhausen in diesem Jahr auf der Radbahn aber nicht. Am 15. Juni findet eine Nachwuchs-Rennserie statt und am 14. Juli steigen die deutschen Meisterschaften im Omnium und Madison der U15 und U17.