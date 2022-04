Sturz nach Zusammenstoß

Radfahrerin bei Unfall am Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen schwer verletzt

Bei einem Sturz nach einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern am Erlichsee in Rheinhausen-Oberhausen wurde eine Radfahrerin schwer verletzt und musste in eine Klinik geflogen werden.