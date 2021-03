Zeitzeugen erinnern sich

Rheinhausener flüchteten in Panik: Beim Hochwasser 1955 drohte ein Dammbruch

Hochwasser ist in Rheinhausen kein unbekanntes Phänomen, meist leben die Einwohner damit. Aber viele im Ort erinnern sich an das beängstigende Hochwasser im Jahr 1955. Orkanwinde bliesen Sandsäcke fort und in der Panik rettete mancher die Kühe zuerst und zog seinen Wagen mit Hab und Gut dann selbst.