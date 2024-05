Positive Grundhaltung in Doppelgemeinde

So steht es um den Glasfaserausbau in Oberhausen-Rheinhausen

Am 11. Mai endet die Nachfragebündelung für Glasfaser in Oberhausen-Rheinhausen. Bis dahin müssen 33 Prozent Mindestbeteiligung als Voraussetzung für den Ausbau erfüllt sein. Noch sind diese nicht erreicht – doch in der Doppelgemeinde ist man zuversichtlich.