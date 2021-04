Zeugen gesucht

Unbekannte verwüsten in Oberhausen-Rheinhausen Vereinsgelände

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag bis Samstag das Übungsgelände des Bogensportvereins in der Jahnstraße in Oberhausen-Rheinhausen sowie den angrenzenden Übungsplatz des ortsansässigen Fußballvereins verwüstet.