Topthemen bleiben liegen

Unerledigte Maßnahmen: Fraktionen üben Kritik an Oberhausen-Rheinhausens Bürgermeister Scholl

In der Gemeinderatssitzung in Oberhausen-Rheinhausen ging es um die Umsetzung der Haushaltsplanung 2023. Dass bislang lediglich 8,7 Prozent der geplanten Investitionen ausgegeben wurden, bemängelten alle Fraktionen am Montag. Bürgermeister Scholl (parteilos) geriet in die Kritik.