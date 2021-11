Zwei Graffitisprayer in Oberhausen-Rheinhausen auf frischer Tat ertappt

Zwei Jugendliche haben am Montagabend eine Wand auf einem Spielplatz in Oberhausen-Rheinhausen mit Farbe besprüht. Die Sprayer wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt.

Die Polizei hat am Montagabend kurz nach 21 Uhr zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren dabei erwischt, wie sie Farbe an eine Gebäuderückwand auf einem Spielplatz in der Leharstraße in Oberhausen-Rheinhausen sprühten.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge die beiden Jugendlichen dabei, wie sie die Wand besprühten und kontaktierte die Polizei. Die alarmierten Beamten trafen das Duo noch vor Ort an und nahmen beide vorläufig fest. Die jungen Männer wurden nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern überstellt.