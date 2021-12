19-Jähriger fährt nach Verfolgungsfahrt ungebremst in Hofeinfahrt in Östringen

Ein junger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ungebremst in eine Hofeinfahrt gefahren. Bei der Kollision mit einem Auto und einer Garage wurde er schwer verletzt.

Die Polizei beobachtete am Donnerstagmorgen gegen 1.55 Uhr, wie ein 19-jähriger Fahrer eines Transporters auf der Mingolsheimer Friedrichstraße ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit überholte. Als der Fahrer die Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn entdeckte, raste er den Polizisten über einen Feldweg nach Östringen davon.

In Östringen fuhr der junge Mann dann nach mehreren Abbiegungen ungebremst in eine Hofeinfahrt in der Goethestraße. Dort kollidierte er zunächst mit einem abgestellten Auto, ehe er vor einer Garage zum Stehen kam. Das berichtet die Polizei.

Der 19-Jährige wurde dabei schwer verletzt und war in seinem Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Polizei leisteten erste Hilfe, der Mann wurde von Rettungssanitätern und einem Notarzt versorgt. Nachdem die Feuerwehr den Fahrer gegen 2.45 Uhr aus seinem Auto befreit hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund 25.000 Euro aus.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen oder Personen, die gefährdet wurden. Diese können sich bei der Verkehrsgruppe Autobahn unter 0721 944840 melden.