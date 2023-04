Eine Odenheimer Autorin erklärt, warum „Frau Holle“ eine Göttin ist

Bei der Märchenfigur „Frau Holle“ haben wohl die meisten das Bild einer gemütlichen, Bettdecken schüttelnden Großmutter vor Augen.

Dass Frau Holle eigentlich eine germanische Quellgottheit war, das wissen nur die wenigsten. Judith Königshof will das mit ihrem Sachbuch „Göttinnen. Auf den Spuren weiblicher Gottheiten von der Steinzeit bis heute“ ändern.

Frauenfiguren aus Volkssagen wurden verniedlicht und zu Märchenfiguren

Darin wirft die gebürtige Kraichgauerin einen Blick auf eine lange feministische Religionsgeschichte. Früher habe es viele Göttinnen gegeben, erzählt Königshof. „Doch die Kirche wollte nicht, dass Frauen angebetet werden. So wurden viele Göttinnen verniedlicht und zu Märchenfiguren gemacht“, erklärt die Autorin, die in Zeutern und Odenheim aufwuchs.

Das Interesse an Gottheiten wurde durch ihr Studium der Vergleichenden Religionswissenschaften an der Universität Marburg ausgelöst. Was fasziniert sie heute noch an Religion?

„Die vielfältigen Erscheinungsformen von Religionen und gleichzeitig die Einsicht nach jahrzehntelanger Beschäftigung, dass alle Religionen im Grunde den gleichen Kern haben: Der Wunsch der jeweiligen Gläubigen nach einer übergeordneten Instanz“, erklärt Königshof.

Wenn man einmal für das Thema sensibilisiert ist, dann begegnet es einem überall. Judith Königshof, Autorin

Dieser Wunsch begegnete ihr immer wieder in ihrem Leben, auch während ihrer Zeit als Lehrerin an der Deutschen Schule in Nairobi, der Hauptstadt Kenias.

Ab 2015 wohnte sie dort mit ihrem Mann auf dem Gelände einer Säuglingsstation für aufgefundene Neugeborene. Die Hilflosigkeit angesichts der erschreckenden Geschichten dieser Kinder auf der einen Seite und die ungewollte Kinderlosigkeit eines befreundeten Paares auf der anderen Seite beschäftigte Königshof.

Sie erinnerte sich an ihr Studium und kam zu der Vermutung, dass die Menschen sich früher ohne medizinisches Wissen über Schwangerschaft und Unfruchtbarkeit mit ihrer Hilflosigkeit an Gottheiten wandten. „So entstanden vermutlich Muttergöttinnen“, erklärt Königshof.

Das Buch beginnt als Lockdown-Projekt während der Pandemie

Ende 2019 zogen sie und ihr Mann wieder zurück nach Deutschland. Doch kaum waren sie in ihrer neuen Heimat Gießen angekommen, begann die Pandemie.

„Ich war in einer fremden Stadt, man konnte nicht raus gehen und sich auch nicht nach Arbeit umsehen“, erzählt Königshof. Also begann sie sich wieder intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, das sie schon ein Leben lang beschäftigte.

Ein Jahr lang forschte und schrieb sie zu Gottheiten und Göttinnen. Aus der „Lockdown-Beschäftigung“ entstand ihr erstes Buch, das sie im Sommer 2022 beim Brettener Verlag Lindemanns veröffentlichte. „Es ist für Einsteiger gedacht, das war mein Anliegen“, erklärt die Autorin. Ihr erstes Buch soll jedoch auch ihr letztes sein.

„Das war eine gute Beschäftigung für eine Zeit, in der man nur in seiner Wohnung saß, aber es war auch einsam “, erklärt Königshof. Das Thema „Göttinnen“ werde sie aber natürlich weiter beschäftigen. „Die kommen immer wieder auf einen zu“, meint Königshof. „Wenn man einmal für das Thema sensibilisiert ist, dann begegnet es einem überall.“