Familienvater und Polizist Cliff aus Östringen leidet an Blutkrebs und ist auf eine Knochenmarkspende angewiesen. Deshalb hat die DKMS eine Online-Initiative gestartet, um Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, sich typisieren zu lassen.

Um zu überleben, ist Familienvater und Polizist Cliff aus Östringen auf die Hilfe eines anderen Menschen angewiesen. Nachdem Cliff die Diagnose Blutkrebs erhält, beginnt der Kampf im Krankenhaus, der nun seit mehr als drei Wochen anhält, wie die DKMS mitteilte. Deshalb ruft die gemeinnützige Organisation dazu auf, sich als potenzielle Knochenmarkspender registrieren zu lassen.

Cliff arbeitet bei der Landespolizei Baden-Württemberg, wo er auch seine Frau kennenlernte. Ihr gemeinsamer Sohn ist sechs Jahre alt, das zweite Kind, eine Tochter, kam vor wenigen Wochen zur Welt. Chemotherapien waren nicht erfolgreich, weshalb sein Leben nun davon abhängt, dass ein Mensch mit gleichen Gewebemerkmalen als potenzieller Spender registriert ist.

Seine Familie und sein Freundeskreis rufen deshalb zur Registrierung unter www.dkms.de/cliff auf.

Die Diagnose Blutkrebs bekam Cliff aus Östringen am 43. Geburtstag

„Jeder, der Cliff kennenlernt, ist in seinen Bann gezogen“, sagt sein Freundeskreis und die Familie um seine Schwester, Schwägerin und Schwager. Er sei immer bereit für Neues, gerne draußen, ehrlich und humorvoll. Müde, schlapp und kraftlos – so kennen sie ihn nicht. So kenne er sich selbst nicht einmal, sagt Cliff.

Als ihm klar war, dass etwas nicht stimmt, ließ er sich untersuchen. Der Tag, an dem er sein Schicksal begreift, ist sein 43. Geburtstag. Die folgende Einsamkeit im Krankenhaus und die Abhängigkeit von einem fremden Menschen, auf dessen Stammzellen er angewiesen ist, zehren an seinen Kräften.

Er ist sich sicher, dass es seinen genetischen Zwilling irgendwo auf der Welt geben muss. Und hofft nur inständig, dass dieser auch registriert ist, um gefunden zu werden und ihm eine Lebenschance schenken zu können. Nichts wünscht er sich mehr, als gesund zu werden und seine Kinder aufwachsen zu sehen.

Kostenlose und einfache Registrierung als Knochenmarkspender

„Als Polizist hat Cliff schon so viel für andere Menschen getan. Jetzt ist er derjenige, der auf Hilfe angewiesen ist. Wir hoffen sehr, dass viele Menschen dem Aufruf folgen und sich registrieren lassen. Jeder Einzelne schenkt meinem Bruder Hoffnung auf ein zweites Leben“, bittet seine Schwester, die die Registrierungsaktion ins Leben rief.

Die Registrierung kann kostenlos online vorgenommen werden. Anschließend erhalten Registrierte ein Set nach Hause geliefert, mit dem sie einen Wangenabstrich machen und an die DKMS zurücksenden können. Auch Geldspenden helfen, da für die DKMS bei der Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten von 35 Euro entstehen.

