Patrick Roedling vom FC Östringen besticht als Allrounder

14 Spiele, 17 Tore: Patrick Roedling ist in absoluter Top-Form. Was sind die Gründe für den Lauf des Stürmers vom Fußball-Landesligisten FC Östringen?

Während in der Fußball-Bundesliga Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart mit 14 Toren nach neun Spielen aktuell auf Rekordkurs liegt, übertrifft ein Stürmer aus dem Fußballkreis Bruchsal dessen Ausbeute sogar noch: Patrick Roedling.

Der Offensivmann vom Landesligisten FC Östringen erzielte in der bisherigen Saison sage und schreibe 17 Treffer, bereitete drei weitere vor und steht so auf dem ersten Platz des Torjägerrankings. Roedling hat damit seine Marke von 19 Treffern aus der Vorsaison beinahe schon nach 14 absolvierten Spielen eingestellt.

Patrick Roedling spielte auch schon in der Oberliga

Seine Treffsicherheit stellte der Stürmer in der Vergangenheit auch in der Ober- und Verbandsliga beim FC Kirrlach und FC Friedrichstal unter Beweis. 2017/18 traf Patrick Roedling dort unter anderem in 29 Spielen 29-mal. Seit 2022 schnürt er seine Schuhe nun für die Östringer. Dort ist man vom Angreifer sichtlich angetan.

„Patrick ist ein sehr wichtiger Spieler. Er haut sich voll für das Team rein und genießt ein hohes Ansehen in der Mannschaft und im Verein“, sagt Trainer Mirko Schneider über Roedling. „Seine Mentalität und Bodenständigkeit sind Vorbild für die jungen Spieler.“

Trainer Mirko Schneider lobt seinen Stürmer in höchsten Tönen

Die Stärken seines Schützlings beschreibt der Coach wie folgt. „Er ist ein sehr kompletter Spieler. Seine Schusstechnik und sein Abschluss sind Waffen. Dazu ist er kopfballstark und verfügt, neben seiner Laufstärke, über ein gutes Tempo“, so Schneider.

Eine bestimmte Toranzahl hat sich Patrick Roedling derweil nicht gesetzt, wie er verrät. Deshalb genieße eine mögliche Torjägerkanone auch keine besonders hohe Priorität. Es gehe ihm nur darum, der Mannschaft bestmöglich zu helfen.

„Ich glaube, dass sich unser Spiel nach vorne verbessert hat, wovon ich profitiere. Ich fühle mich zudem körperlich fit, nachdem ich letzte Saison noch muskuläre Probleme hatte“, nennt Roedling die Gründe für seinen Lauf.

Mit dem FC Östringen steht Patrick Roedling aktuell auf Platz zwei der Landesliga. Auch dank seiner Tore stellt die Mannschaft die beste Offensive der Liga.

Für Roedling gibt es ein klares Ziel: Er will mit seiner Mannschaft aufsteigen und in der nächsten Saison eine Etage höher agieren. Die Chance, dieses Vorhaben zu untermauern und seinen Lauf fortzusetzen, bietet sich Roedling und dem FC Östringen am Sonntag (14.30 Uhr) im Spitzenspiel beim drittplatzierten SV Langensteinbach.