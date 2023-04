Brand in Östringen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr und des THW

Ein ungewöhnlicher Brand in einem Wohnhaus hat Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) in der Nacht zum Ostersonntag in Östringen auf Trab gehalten.

Die Einsatzkräfte wurden am Samstag gegen 17.45 Uhr über den Brand in einem derzeit leerstehenden Wohnhaus in der Keltergasse informiert. Nach Angaben der Polizei war vermutlich wegen eines technischen Defekts in einer zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss eingezogenen Zwischendecke ein Schwelbrand ausgebrochen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig, da es sich um eine mit Strohmatten versehene Zwischendecke handelte, die das eingesetzte Löschwasser aufnahm. Die Feuerwehr musste deshalb wegen einer drohenden Einsturzgefahr der Decke die Löscharbeiten unterbrechen. Sie konnten erst fortgesetzt werden, nachdem Helfer des THW die Decke abgestützt hatten.

Die Feuerwehren aus sämtlichen umligenden Ortschaften waren mit rund 100 Kräften im Einsatz, zudem das THW aus Waghäusel und Baden-Baden, die Polizei mit vier Streifen und der Rettungsdienst. Der Einsatz konnte erst gegen 4 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden in einer ersten Schätzung mit rund 100.000 Euro an.